سقوط أجزاء من عقار.. وقرار عاجل من حي الجمرك بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية قرارًا بإزالة الأجزاء العالقة والخطرة بعقار في نطاق الحي عقب تساقط أجزاء منه حفاظًا على حياة المواطنين.

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وفور تلقى إشارة تفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن ١٤ حارة دويك، توجهت إدارة المشروعات للمكان المذكور وتبين أنه عبارة عن دور أرضي وجزء بالدور الأول.

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 38 لسنة 2017 وتبين وجود أجزاء عالقة وتمثل خطورة على المارة تم على الفور إزالة الأجزاء، وقامت وحدة التدخل السريع بفتح الطريق ورفع المخلفات .

يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.