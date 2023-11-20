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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة البيئة: منصة "نوفي" تحقق التحول العادل على أرض الواقع

جانب من المنتدي
جانب من المنتدي


دشن منذ قليل البنك الاوروبي للاستثمار و وزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي.

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  إن الامر الجيد من تعاون الدولة المصرية مع البنك الاوروبي للاستثمار، ليس فقط لجمع الموارد لعمل الاستثمارات، ولكن أيضا طريقة تصميم البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة، و المياه.

و اضافة "فؤاد" في جلسة نقاشية خلال فعاليات تدشين المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أن مواطنين الدول النامية واقعين بين مكافحة المناخ و الفقر، مشيرة إلى أهمية اعطاء الفرصة للتحول الاخضر العادل، وهو ما تقوم به حاليا منصة "نوفي" برعاية وزارة التعاون الدولي.

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و تابعت، أن منصة "نوفي" تطبق افكار التحول العادل على أرض الواقع، و تهيئة البيئة المناسبة التي تستوعب هذه الاستراتيجيات.

و أشارت إلى النجاحات التي حققها المركز الوطني للتغير المناخي، و تمثيله في عدد من الوزارات المعنية، كما اشادت بالجهد المصري المبذول في هذا الصدد.

و تم التدشين وسط احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أولريش برونهوبر، رئيس قسم تمثيل العمل الخارجي (EAR) بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، رئيس التشريفات.

البنك الأوروبي للاستثمار وزارة التعاون الدولي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدولة المصرية

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