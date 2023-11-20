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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجبش 500 جنيه .. إيرادات صادمة لـ فيلم سكر من بطولة ماجدة زكي

فيلم سكر
فيلم سكر

حققت الافلام في دور السينما أمس إيرادات متفاوتة ، حيث تصدر حسن الرداد بفيلمه بلوموندو الإيرادات فيما جاءت ماجدة زكي في المركز الاخير بفيلم سكر.

وبلغ إجمالي الإيرادات أمس السبت 19 نوفمبر 2023، نحو 515.617 جنيهًا.

إيرادات الأفلام في السينما


-فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد: 222،148 جنيها

-فيلم فوي فوي فوي لـ محمد فراج: 99،132  جنيها

-فيلم وش في وش لـ أمينة خليل: 78،716  جنيها

-فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني: 56،125  جنيها

-فيلم الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل: 45،296 جنيها

-فيلم حسن المصري لـ أحمد حاتم: 3،970  جنيها

-فيلم بيت الروبي لـ كريم عبد العزيز: 3،230جنيهات

-فيلم أولاد حريم كريم لـ مصطفى قمر: 4،610 جنيها

فيلم البعبع لـ أمير كرارة: 1،943 جنيها

-فيلم سكر لـ ماجدة زكي: 447 جنيها

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