نادر السيد : هذا اللاعب الحارس الأول في مصر

قال نادر السيد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمد الشناوي حارس مصر الأول فى الفترة الحالية، ويستحق ذلك بسبب مستواه الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة، سواء مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وقال نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" محمد الشناوي هو الأفضل فى مصر الوقت الحالي، ولا يتأثر بالانتقادات، ومن الطبيعي أن يكون فى وقت يقدم مستوي رائع مثلما حدث أمس أمام سيراليون، ومن الممكن أيضًا أن يتراجع لفترة ذلك أمر طبيعي.

وتابع:" محمد الشناوي هو الحارس الأساسي والوقت الحالي لا يوجد مشكلة فى مصر فى حراسة المرمي، بالعكس لدينا لاعبين مميزين ، قادرين على أن يحملوا راية منتخب مصر بعد فترة محمد الشناوي.