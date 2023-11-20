نادر السيد: استبعاد عاشور والشحات وحامد من معسكر مصر مفاجأة

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني يعيش حالة من الجدية مهما كان قوة المنافس.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سعيد بالأداء الأخير للمنتخب سواء بالوديات أو مواجهة جيبوتي، وكنا نفتقد تلك الجدية في أوقات سابقة".

وأضاف نادر السيد: "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، فاجئني وكنت أتمنى أن لا يتطور الأمر ويتم معالجته خاصةً أنه كان في الغرف المغلقة وليس عاملا أخلاقيا، وأتمنى أن يعودوا للمنتخب بالمعسكرات المقبلة".

واستطرد: "نفس الأمر حدث في فترة محمود الجوهري ، الذي تجاهل الموقف بشكل تام، وكان يتم المعاتبة داخل الغرف المغلقة فقط".