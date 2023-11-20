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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاهر مكان موديست.. هاني حتحوت يفجر مفاجأة بشأن المهاجم الفرنسي

انتوني موديست
انتوني موديست

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن آخر التطورات داخل صفوف النادي الأهلي بشأن رحيل مهاجم الأهلي انتوني موديست وإمكانية رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن آخر الأخبار حول اللاعبين. 

هاني حتحوت يتحدث عن أنتوني موديست 

وقال "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش"، المذاع من خلال قناة "صدى البلد" إن لاعبو النادي الأهلي كانوا عائدين من إجازة، وكان هناك بهجة كبيرة في التدريبات، في إجازة كان المستفيد منها الأكبر النادي الأهلي بعد إجهاد واضح في المباريات. 

وأضاف هاني حتحوت، أن التدريبات شهدت عودة أكرم توفيق بعد تعافي من الركبة، وكهربا عاد وشارك بقصة شعر جديدة، وأنتوني موديست شارك على أمل أن يكون استفاد من فترة الإيقاف لعودة لياقته البدنية، فيما غاب علي معلول عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته. 

واستكمل، أن طاهر محمد طاهر غاب عن التدريبات رغم تواجده في النادي الأهلي، وخضع اللاعب لجلسة تأهيل لإصابة يعاني منها على مستوى الساق، لافتا إلى أنه كان هناك اقتراح قُدم لكولر على مشاركة طاهر في مركز المهاجم بدلا من موديست. 

وواصل، أن مارسيل كولر رفض فكرة إشراك طاهر محمد طاهر في الأهلي في مركز المهاجم، وتمسك باستمرار المهاجم الفرنسي في مركزه بدلا من اقتراح طاهر. 

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