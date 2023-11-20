يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

أكد ممثل يونيسف في مصر،ضرورة تطبيق آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، ولا بد من وقف إطلاق النار فورا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال.

وأضاف ممثل يونيسف في مصر لقناة القاهرة الإخبارية، انه نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، متابعا أن نقدم المساعدات للمؤسسات التي تعمل على دعم الأطفال في قطاع غزة.



وأشار ممثل يونيسف في مصر للقاهرة الإخبارية، إلى أن نسعى للوصول إلى الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مستدركا أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال.