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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأبرياء

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية

أكدت وزارة الخارجية القطرية إدانتها بشدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الخارجية القطرية: "نجدد دعوتنا لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة".

أضافت الخارجية القطرية: "نطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لردع إسرائيل عن ارتكاب مزيد من المجازر".

فيما ذكر مدير منظمة الصحة العالمية:” نشعر بالفزع إزاء الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة. لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصا وهم داخل مستشفى".

وفي سياق الإدانات، أدان رئيس الاتحاد الإفريقي الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي في برلين "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب منذ بدء الحرب بوقف فوري لإطلاق نار، ودعا في أكتوبر الماضي المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.

 

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