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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير شئون إسرائيلية: 60% من الإسرائيليين يرفضون الحرب على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال خبير الشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، اليوم الإثنين، إن وفد التفاوض التابع لإسرائيل في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة هو من أشخاص مقربة بشكل شخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قد لا يكون لا يريد صفقة تبادل الأسرى.

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رئيس الاتحاد الأفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف قطاع غزة

وأضاف "جبارين"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الاخبارية"، أن نتنياهو يخشى من أن الهدنة الصغيرة قد تمتد وتتسع، وهو ليس من مصلحته إنهاء الحرب في غزة، منوها بأن نهاية الحرب تعني توجه الشارع الإسرائيلي إلى بنيامين نتنياهو، وتطالب بسقوطه بسبب فشله في 7 أكتوبر، وعدم استطاعته القيام بأي شيء في غزة.

وأوضح خبير الشئون الاسرائيلية أن أهالي الأسرى يرفضون القانون المقدم إلى الكنيست حول إعدام الأسرى الفلسطينيين حيث يخشون على حياة أسراهم ولهم تخوفات دبلوماسية وسياسية، لافتًا إلى أن أغلب الاسرائيليين لا يريدون الحرب ولا يريدون عودة الاستيطان إلى قطاع غزة.

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