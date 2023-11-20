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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو إطلاق نار على نازحين من شمال غزة إلى جنوبها

الاحتلال
الاحتلال

في فيديو متداول عبر المواقع الإخبارية، قام الاحتلال بترويع جديد تمثل في إطلاق النار على النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبها .
نشرت سكاي نيوز فيديو يظهر إطلاق نار على النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه في استمرار لسياسة الحصار والتخويف. 
ولايقوم الاحتلال بإطلاق النار بغرض التخويف أو القتل ألا بشكل عشوائي فلا قيمة لحياة الفلسطينيين بالنسبة له. 

 

وأطلق الاحتلال النار على النازحين رغم قوله إنه سمح لهم بالخروج من هذا الممر الآمن.
ياتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد كذلك على وجوب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الساحلي المكتظ بالسكان، والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ السابع من أكتوبر، وحذَّر من أن غزة تعاني من كارثة إنسانية خانقة، كما حث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات.
جاء ذلك، خلال التقاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الصيني وانج يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.

وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوزارية، وهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

 

وفي بداية اللقاء، ألقى وزير الخارجية الصيني، كلمة رحب فيها باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكداً دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال وانج يي، في كلمته الافتتاحية في بكين: «فلنعمل معاً لتهدئة الوضع في غزة سريعاً ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت».

 

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