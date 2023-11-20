عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن مشروع دوري ريادة الأعمال: فكر مستنير للنهوض بمستقبل الطلاب

النائبة نجلاء العسيلي،
النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع وزارة التربية والتعليم “ دوري ريادة الأعمال” الذي سيشمل كافة مدارس الجمهورية، قائلة “ شيء مبشر يدل علي تفكير الوزارة خارج الصندوق”.

 

وأكدت “ العسيلي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فكرة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب المدارس، بالطبع لها تأثير إيجابي علي مستقبل هؤلاء الطلبة، من خلال مساعدتهم علي التدريب  والتأهيل لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، لافتة إلي أن هذه الخطوة تسهم في تحويل مقترحاتهم الإبداعية في مختلف المجالات من حيز الفكرة لنطاق التطبيق العملي.

 

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلي أن تركيز وزارة التعليم علي هذا النوع من الأفكار، يوضح اتباعها فكر مستنير، منوهة إلي أهمية خروج هذا المشروع بنتائج إيجابية، والعمل علي أن يمنح الفرصة للطلاب من ترجمة هذه الأفكار إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع.

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة “ كما أن جهود الوزارة تتماشي مع اهتمام وتشجيع الدولة لريادة الأعمال لما لها من مكاسب إقتصادية وإجتماعية متعددة”.

تحولنا من التقليدي إلى الإبداعي.. التعليم تكشف تفاصيل تغيير نوعية الأنشطة بالوزارة

إخلاء المدارس لاستقبال المصوتين.. قرار عاجل من التعليم استعداداً للانتخابات الرئاسية

وقال الدكتور محمد فتحي مدير مشروع دوري ريادة الأعمال، بوزارة التربية والتعليم، إن دوري ريادة الأعمال، هو أحد أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم، الذي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، موضحا أنه سيكون في كافة مدارس الجمهورية، وإعطاء الجميع فرصة، منها الطلاب ومديري المدارس والمديريات، وستتم بين منافسات قوية.

وأضاف فتحي أنه سيتم إطلاق موقع لتلقي جميع للأفكار في مجال ريادة الأعمال للطلاب، بما يساهم في اختيار المشروعات الأكثر أهمية ودعمها لتحويلها من فكرة لمشروع، موضحا أن هذا الأمر هو الهدف من إطلاق المشروع خلال الفترة القادمة، وسيتاح المشاركة لجميع المدارس  الف مدرسة تشارك وإطلاق الموقع الالكتروني لجميع الطلاب للمشاركة في دوري ريادة الأعمال بالمدارس هدفه منح الجميع الفرصة.

وأوضح أن  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية والرياضة المدرسية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مهاراتهم وتنمية وصقلها، مواهبهم وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة وهو ما يحقق لهم التوازن النفسي والوجداني والتطرف الانحراف آفة يجنبهم بما ويشجعهم على الدراسة ".

التعليم ريادة الاعمال مجلس النواب المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

قومى المرأة بأسوان ينظم دورات تدريبية بمجال ريادة الأعمال والتثقيف المالى

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة

خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأراضي الدولة| تيسيرات وامتيازات بالجملة في قانون المباني الجديد.. تعرف عليها

بسبب المخطط الصهيوني.. تحرك عاجل من مجلس النواب لمساعدة الشعب الفلسطيني

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.. تشريع جديد يعاقب معرضي حياة الصغار للخطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ