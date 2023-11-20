وائل حمدى: تقديم أنف وثلاث عيون برؤية عصرية .. خاص

كشف المؤلف وائل حمدى عن الفكرة الرئيسية التى تدور حولها قصة فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" والذى من المقرر أن يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

وقال وائل حمدى : عندما تحدثت مع المنتجة شاهيناز العقاد بدأت أفكر فى معالجة جديدة لرواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس وتكون فى نفس الوقت بعيدة تماما عن معالجة الفيلم الذى عرض فى عام 1972 والذى قدم الرواية بحذافيرها وكان ترجمة للرواية بفصولها الثلاثة.

وأضاف وائل حمدى : وقررت أن أقدمها من منظور فنى جديد وهو أن نقدمها من منظور الدكتور هاشم وما يتعرض له مع الثلاث فتيات، وكانت الرواية العكس حيث قدمت رؤية الثلاث فتيات مع هذا الرجل.

وأوضح وائل حمدى : عندما اهتديت إلى هذه الفكرة وعرفتها على المنتجة لاقت إعجابها ثم تم عرض المشروع على المخرج أمير رمسيس والذى أعجبه المعالجة الخاصة بالفيلم.

فيلم انف وثلاث عيون

وانتهى تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" منذ ايام قليلة، الذي بدأ صناعه تصويره يوم 23 أغسطس الماضي، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.