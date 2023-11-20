حماس ترد على الادعاءات الإسرائيلية بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنه ليس هناك تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في صفقة تبادل الأسرى ويكذب على كل الأطراف.

وأوضح الرشق أنه في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى تبرز مشاكل ويت إيقافها.

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن يصحبها وقف لإطلاق النار.

وأكد الرشق أن الطرف الصهيوني وخصوصا نتنياهو هو من يعطل التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي أعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى، وهم الآن بانتظار رد حركة حماس.