آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

أزمة استبعاد ثلاثي المنتخب طارق حامد و إمام عاشور و حسين الشحات .

الأزمة بدأت بعد انتهاء مباراة مصر وجيبوتي التي انتهت بفوز عرض للمنتخب بسداسية.

فيتوريا طلب من اللاعبين المستبعدين إجراء تدريبات حفاظا على لياقتهم البدنية.

لكن ثلاثي المنتخب لم يكملوا التمرين وخرجوا.

فقرر فيتوريا استبعاد اللاعبين من المنتخب.

الصقر يكشف عن مفاجأة

أحمد حسن قال عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر بالمنتخب: فيتوريا يرغب في استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد بشكل نهائي من أمم افريقيا واتحاد الكرة يحاول حل الأمر.

ولمتابعة المزيد حول أزمة ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا من اللاعبين .. تابع الفيديو جراف التالي: