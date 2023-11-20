نادين السلعاوي لاعبة سلة الأهلي: التتويج بالسوبر بداية عودة البطولات

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب فريق الجزيرة جاء في توقيت مثالي للغاية.
وأوضحت أن الفوز بالبطولة بعد أيام قليلة من خسارة لقب دوري المرتبط جاء ليمنح رسالة بأن الفريق بالفعل بدأ العودة إلى مسار البطولات، وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من حصد الألقاب.
وأشارت اللاعبة إلى أن الجهاز الفني نجح في التحضير المناسب للمباراة، خاصة على الصعيد النفسي وخلق دوافع قوية، والتأكيد أن كل بطولة يدخلها الفريق تمثل أولوية كبيرة لكامل منظومة النادي.
وشددت على أن الفريق ما زال لديه ما يقدمه للجماهير، وما زال هناك فرصة لحصد المزيد من البطولات والألقاب خلال الفترة القادمة.
وتوج الفريق الأول لكرة السلة«سيدات» بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72 -43.
عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق اللقب عقب مسيرة حافلة.