تطور كبير.. نتنياهو يوافق على مطالب المقاومة



كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وافقت بعد طول مساومة على تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة.

ذكرت هيئة البث العبرية :إن" اتفاق تبادل الأسرى بات قريبا .. وحماس أوصلت في الأيام الاخيرة مقترحا ومما علمناه أن إسرائيل وافقت على قبول الشروط والمطالب.. وحاليا الكرة انتقلت إلى ملعب حماس من جديد وإن على حماس أن تظهر المسؤولية والجدية للوصل إلى الاتفاق".

والأسبوع الماضي، جرى لحديث عن إطلاق المقاومة سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا أغلبهم من النساء.



وقد يتم إطلاق سراح من هم في سن الثامنة عشر ولم يخدموا في الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح سيدات وأطفال فلسطينيين من سجونها بعضهم منذ سنوات طويلة، وغالبا غير المنتمين لحركة حماس.

كما أن هناك حديث عن هدنة لخمسة أيام يتم خلالها إطلاق دفعات من المحتجزين الإسرائيليين كل يوم، بالإضافة إلى الخمسين الذي سيجري تبادلهم مع أسيرات وأسرى فلسطينيين.

