إصابة لاعبة سلة الأهلي رنيم الجداوي في الكاحل

تعرضت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة قوية في الكاحل أثناء مشاركتها في مباراة ‏الفريق أمام الجزيرة في مباراة كأس السوبر المصري‎.‎

وتخضع رنيم لفحوصات طبية في أحد المستشفيات خلال الساعات القادمة، للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة ووضع ‏برنامج العلاج المناسب‎.‎

وغادرت رنيم المباراة بعد تعرضها للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحرصت على حضور مراسم التتويج بلقب السوبر بعد ‏الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-43‏‎.‎

وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏