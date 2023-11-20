إصابة لاعبة سلة الأهلي رنيم الجداوي في الكاحل

تعرضت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة قوية في الكاحل أثناء مشاركتها في مباراة الفريق أمام الجزيرة في مباراة كأس السوبر المصري.
وتخضع رنيم لفحوصات طبية في أحد المستشفيات خلال الساعات القادمة، للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة ووضع برنامج العلاج المناسب.
وغادرت رنيم المباراة بعد تعرضها للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحرصت على حضور مراسم التتويج بلقب السوبر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-43.
وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72-43.
عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.