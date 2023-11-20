وسط تعتيم كبير .. لماذا سرح الصهاينة جنود الاحتياط .. تفاصيل

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري حدوث عمليات تسريح لجنود احتياط في الجيش الصهيوني، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وبحسب مراقبين يعد ذلك إشارة سلبية في الحرب، وسط تقارير غير مؤكدة عن وجود حالات من رفض الخدمة في جيش الاحتلال.

وقال دانيال هجاري: "الجيش يقرر حجم قوات الاحتياط في المعركة ونجري حسابات بشأن بعض عديد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة".

وأضاف أن من بين هذه العوامل " الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيد تمكن من مواصلة القتال".

ووفق الصحف العبرية، فإم تصريح الناطق باسم الجيش الصهيوني جاء بعد فترة من التقارير الصحفية العبرية من حدوث عمليات تسريح الاحتياط بشكل مسكوت عنه دون اعلان حتى ما إذا صار الأمر مثيرا للقلق تحدث الناطق هجاري مبررا التخلي عن الاحتياط لعدم الحاجة لهم وحاجة الاقتصاد لهم.

وذكرت مصادر أن تسريح آلاف جنود الاحتياط من الجيش دون بيان رسمي من الجيش، يعد تعتيم وتعتيم على العدد الحقيقي للجنود للمسرحين.

وتقول المصادر أن جنود الاحتياط المسرحين هم الوحدات غير القتالية

