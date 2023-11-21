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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركون بالمؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بأسوان يعلنون دعمهم للمرشح عبدالفتاح السيسي

مؤتمر دعم السيسى
مؤتمر دعم السيسى باسوان

أعلن المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، والذى نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، فى مدينة كوم أمبو، أنهم على استعداد تام لتجديد الثقة فى اختيار الرئيس السيسى لفترة ومهمة رئاسية جديدة.

وخلال فعاليات المؤتمر دعا حزب حماة الوطن، جموع المصريين، للتوجة للمقار الانتخابية لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستورى من أجل بناء المستقبل واختيار الرئيس السيسى قائد المرحلة الحالية لاستكمال الطريق، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة من أجل تقدم مصر واستقرارها.

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دعم السيسى 

حضر المؤتمر الجماهيرى ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بالمحافظة، وشوقى مصطفى رئيس مدينة كوم أمبو ، والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية والدينية بمحافظة أسوان. 

وأكد ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة وطن بأسوان على أن تأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسى هى رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال إن اختيار الرئيس السيسى إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات فى كافة المحافظات، معلنا ثقته التامة في اختيار المصريين، للرئيس السيسى، باعتباره أنه الأجدر لتولي المهمة.

وجدد الحزب المشاركون في المؤتمر تأييدهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن الحزب سيسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من حماة الوطن، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين.

مؤتمر دعم السيسى باسوان
مؤتمر دعم السيسى باسوان
مؤتمر دعم السيسى باسوان
مؤتمر دعم السيسى باسوان
مؤتمر دعم السيسى باسوان

 

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