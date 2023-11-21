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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير أبو سليم الليبي: جاهزون لمواجهة الزمالك بكل قوتنا

نادي أبو سليم الليبي
نادي أبو سليم الليبي

كشف فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، عن سبب وصول فريقه مبكرا إلى مدينة الإسكندرية، وذلك لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير التنفيذي لنادي أبو سليم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس 2 ، مساء الاثنين: "وصلنا الإسكندرية قبل المباراة بأسبوع، من أجل التأقلم، وتجنبا لأي عارض صحي قد ينتج عن اختلاف حالة الطقس".


وأضاف: "فريق أبو سليم جاهز بكامل قوته لمواجهة نادي الزمالك الكبير بقيمته الذي يعد من أفضل الفرق في أفريقيا، ولا نعاني من أي غيابات حاليا، واخترنا ستاد عنابة في الجزائر ليكن ملعبنا الافتراضي في كأس الكونفدرالية".

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك وأبو سليم، ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.
 

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