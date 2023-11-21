التوتر ملخبط حياتك .. 10 حيل للسيطرة على المعاناة

يعد التوتر من المشكلات الشائعة بشكل كبير في العصر الحديث بسبب كثرة ضغوط الحياة

ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض لكم بعض الحيل التي يمكنك تجربتها للمساعدة في التغلب على التوتر

حاول التحدث عن مشاعرك إلى صديق أو أحد أفراد العائلة

للتخلص من التوتر يجب البدء في ممارسة التمارين الرياضية وتخصيص وقت لنفسك

استخدم تقنيات سهلة لإدارة الوقت لمساعدتك على التحكم في التوتر

استخدام تمارين التنفس المهدئة

التخطيط مسبقًا للأيام أو الأحداث المجهدة - التخطيط لرحلات طويلة أو إعداد قائمة بالأشياء التي يجب تذكرها يمكن أن يساعد حقًا

فكر في دعم الأقران، حيث يستخدم الأشخاص خبراتهم لمساعدة بعضهم البعض والتوتر



لا تحاول أن تفعل كل شيء دفعة واحدة، بل حدد أهدافًا صغيرة يمكنك تحقيقها بسهولة

لا تركز على الأشياء التي لا يمكنك تغييرها – ركز وقتك وطاقتك على مساعدة نفسك على الشعور بالتحسن

حاول ألا تخبر نفسك أنك وحيد - فمعظم الناس يشعرون بالتوتر في مرحلة ما من حياتهم والدعم متاح لهم

حاول ألا تستخدم الكحول أو السجائر أو المقامرة أو المخدرات لتخفيف التوتر - فكل ذلك يمكن أن يساهم في ضعف الصحة العقلية