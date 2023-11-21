التوتر ملخبط حياتك .. 10 حيل للسيطرة على المعاناة

يعد التوتر من المشكلات الشائعة بشكل كبير في العصر الحديث بسبب كثرة ضغوط الحياة
ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض لكم بعض الحيل التي يمكنك تجربتها للمساعدة في التغلب على التوتر
حاول التحدث عن مشاعرك إلى صديق أو أحد أفراد العائلة
للتخلص من التوتر يجب البدء في ممارسة التمارين الرياضية وتخصيص وقت لنفسك
استخدم تقنيات سهلة لإدارة الوقت لمساعدتك على التحكم في التوتر
استخدام تمارين التنفس المهدئة
التخطيط مسبقًا للأيام أو الأحداث المجهدة - التخطيط لرحلات طويلة أو إعداد قائمة بالأشياء التي يجب تذكرها يمكن أن يساعد حقًا
فكر في دعم الأقران، حيث يستخدم الأشخاص خبراتهم لمساعدة بعضهم البعض والتوتر
لا تحاول أن تفعل كل شيء دفعة واحدة، بل حدد أهدافًا صغيرة يمكنك تحقيقها بسهولة
لا تركز على الأشياء التي لا يمكنك تغييرها – ركز وقتك وطاقتك على مساعدة نفسك على الشعور بالتحسن
حاول ألا تخبر نفسك أنك وحيد - فمعظم الناس يشعرون بالتوتر في مرحلة ما من حياتهم والدعم متاح لهم
حاول ألا تستخدم الكحول أو السجائر أو المقامرة أو المخدرات لتخفيف التوتر - فكل ذلك يمكن أن يساهم في ضعف الصحة العقلية