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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التوتر ملخبط حياتك .. 10 حيل للسيطرة على المعاناة

التوتر
التوتر

يعد التوتر من المشكلات الشائعة بشكل كبير في العصر الحديث بسبب كثرة ضغوط الحياة

ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض لكم بعض الحيل التي يمكنك تجربتها للمساعدة في التغلب على التوتر

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حاول التحدث عن مشاعرك إلى صديق أو أحد أفراد العائلة

للتخلص من التوتر يجب البدء في ممارسة التمارين الرياضية وتخصيص وقت لنفسك

استخدم تقنيات سهلة لإدارة الوقت لمساعدتك على التحكم في التوتر

استخدام تمارين التنفس المهدئة

التخطيط مسبقًا للأيام أو الأحداث المجهدة - التخطيط لرحلات طويلة أو إعداد قائمة بالأشياء التي يجب تذكرها يمكن أن يساعد حقًا

فكر في دعم الأقران، حيث يستخدم الأشخاص خبراتهم لمساعدة بعضهم البعض والتوتر


لا تحاول أن تفعل كل شيء دفعة واحدة، بل حدد أهدافًا صغيرة يمكنك تحقيقها بسهولة

لا تركز على الأشياء التي لا يمكنك تغييرها – ركز وقتك وطاقتك على مساعدة نفسك على الشعور بالتحسن

حاول ألا تخبر نفسك أنك وحيد - فمعظم الناس يشعرون بالتوتر في مرحلة ما من حياتهم والدعم متاح لهم

حاول ألا تستخدم الكحول أو السجائر أو المقامرة أو المخدرات لتخفيف التوتر - فكل ذلك يمكن أن يساهم في ضعف الصحة العقلية

التوتر التغلب على التوتر التمارين الرياضية تمارين التنفس تخفيف التوتر ممارسة التمارين الرياضية

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