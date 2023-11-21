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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات المونديال| مالي تتعادل مع إفريقيا الوسطى.. ومدغشقر تهزم تشاد.. وكينيا تكتسح سيشل

صدى البلد

تعثر منتخب مالي بالتعادل أمام ضيفه أفريقيا الوسطى بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتقدم كاموري دومبيا لصالح منتخب مالي في الدقيقة 76، فيما تعادل جيوفري كوندوجبيا في الدقيقة 79 لأفريقيا الوسطى.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب رغم التعادل، بينما يحتل منتخب أفريقيا الوسطى المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وشهد اللقاء تواجد أليو ديانج- نجم وسط الأهلي- على مقاعد البدلاء، بعد مشاركته أساسيًا في لقاء تشاد بالجولة الماضية.

 

وفي المقابل، فاز منتخب مدغشقر على حساب مضيفه تشاد بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية للمجموعة ذاتها.

سجل لمنتخب مدغشقر نجيفا راكوتوهاريمالالا في الدقيقتين 10 و84، ثم أحرز لويك لابوسين الهدف الثالث في الدقيقة 90+1.

وارتفع رصيد مدغشقر إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وظلت تشاد بلا نقاط في المركز الأخير.

 

وفي مباراة ثالثة، قاد مايكل أولونجا- نجم الدحيل القطري- منتخب كينيا، لفوز عريض على حساب سيشيل بنتيجة 5-0، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل أولونجا ثنائية مبكرة للمنتخب الكيني في الدقيقتين 3و6، ثم أحرز مسعود جمعة شوكا في الدقيقة 45+3.

وأضاف روني أونيانجو الهدف الرابع في الدقيقة 62، ثم أحرز بينسون أومالا الهدف الخامس في الدقيقة 73.

وحقق المنتخب الكيني أول انتصار في التصفيات، ورفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة.

وتوقف رصيد سيشيل بلا نقاط في المركز الأخير بعدما استقبل 14 هدفا في مباراتين.

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب كوت ديفوار بـ 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الجابون.

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