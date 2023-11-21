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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يقود حملة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في طنطا

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمتاجر الكبيرة بمدينة طنطا، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ- خلال الجولة- على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتوافر جميع مستلزمات المواطنين، بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وحرص المحافظ -خلال جولته- على الاستماع لعدد من المواطنين، للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات، ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدًا لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين، وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أية ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وشدد “رحمي” على تكثيف اللجان من مديرية التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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