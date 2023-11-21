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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس بعد توافق أطراف النزاع

الصليب الاحمر
الصليب الاحمر

التقت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في قطر، الإثنين، بحسب بيان للجنة الدولية.

وشدد البيان على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشارك في أي مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، ولكنها 'مستعدة لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي توافق عليه أطراف النزاع' - وهو ما فعلته مرتين بالفعل.

وجاء في البيان: 'تصر اللجنة الدولية على السماح لفرقنا بزيارة الرهائن للاطمئنان على أحوالهم وتوصيل الأدوية لهم، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم'.

وأضافت: 'لا تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اقتحام المكان الذي يُحتجز فيه الرهائن، ولا نعرف موقعهم'.

إطلاق سراح المحتجزين إطلاق سراح الرهائن اللجنة الدولية للصليب الاحمر

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