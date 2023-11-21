بخامات مصرية.. شاهد مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه.

تم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة و باستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

هذا وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة ويضم عدة مباني اخري (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية) بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 ألف متر مربع.

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع