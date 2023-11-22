ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

شهدت السعودية خاصة مكة خلال اليومين الماضيين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لظهور النباتات على جبال مكة بعد سقوط الأمطار.

علامات الساعة الكبرى

ما جعل الكثيرون يتساءلون: هل اكتساء جبال مكة بالنباتات بعد الأمطار من علامات الساعة، وهل ظهور النباتات في مكة المكرمة من علامات قرب يوم القيامة؟، خاصةً أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فروي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فيما معناه: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض..

ولمتابعة المزيد حول ظاهرة في مكة تنذر بظهور علامات الساعة .. تابع الفيديو جراف التالي: