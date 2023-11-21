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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بميكاب هادي.. ياسمين صبري تبرز جمالها عبر إنستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. 

 

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان أبيض ومعتمدة علي المكيب الهادي وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، فقد شاركت في فيلم “البعبع”، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات.

 

 

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

 

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