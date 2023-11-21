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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد ببني سويف يشرف على حملة موسعة لرفع الإشغالات

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد على حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة، استهدفت عدداً من الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين الحيوية بدائرة المحلية المركز ومدينة ببا ، وذلك في حضور نائبي رئيس المدينة( وليد كامل ،سمير شحاته) ومسؤولى الإشغالات والنظافة والبيئة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات العشوائية وغير القانونية ، التي تعيق الحركة المرورية وحركة السير والمشاة ، شملت  ( تاندات / لافتات إعلانية مخالفة و بانرات / تعديات علي الأرصفة / مخالفات علي جانب الطريق ، مقاعد وطاولات ..وذلك باستخدام  معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

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