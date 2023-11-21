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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الضغوط ليست قليلة.. مدبولي: مصر ضحت وستضحي من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الضغوط التي تتعرض لها المنطقة مصر ليست قليلة لكن الدولة تعي حجم التحدي.

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وقال “مدبولي”، في كلمته بجلسة مجلس النواب لاستعراض طلبات الإحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين"، "هناك تضامن ودعم مصري كامل للشعب الفلسطيني في محنته، ودعم القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة لكنه استمرار للدور المصري التاريخي الذي لم ولن يتخلى عن القضية".

وأضاف رئيس الوزراء "في ظل ظروف عالمية صعبة دائما تكون هناك محاولات للنيل من الدول ويكون هناك رغبة لفرض أجندات على دول عدة"، متابعا "منذ 2011 ومصر تتعرض إلى ضغوط وستظل تتعرض لهذه الضغوط".

واختتم "مصر كانت الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أجندة تجاه القضية الفلسطينية، ومصر ضحت وستضحي من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، ومصر تقف على مسافة واحدة مع كل الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني".

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