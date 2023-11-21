لم نغلق معبر رفح.. مدبولي: السيسي طرح خارطة طريق لحل أزمة غزة

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معبر رفح البري لم يغلق في أي لحظة وهناك تشكيك في جهود الدولة المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية .

وقال في كلمته في جلسة مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء لاستعراض طلبات الإحاطة بشان إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين"، :" هناك معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني وتم استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة لمنع وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ".

وتابع مصطفى مدبولي:" الجانب الإسرائيلي يتحكم في دخول المستلزمات والمساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح ".

واكمل مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي طرح خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة في غزة وتتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية والتهدئة الأمنية والمفاوضات السياسية لحل الأزمة نهائيا ".

ولفت مصطفى مدبولي:" واجهت مصر المخطات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر وادركت أن الهدف من التصعيد وضع مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء وتصدير الأزمة إلى مصر"، مضيفا:" التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض ومحاولات تصدير الازمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش ".