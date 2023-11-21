ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية دعت لعقد قمة عربية في الرياض و ذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2023، لتحرير العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أنه تم إدانه إسرائيل بتدمير المستشفيات في قطاع غزة.

ولي العهد السعودي: بدرت منا جهوداً منذ بداية الأحداث لمساعدة و حماية المدنيين

وأضاف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته بمشاركته في الاجتماع الاستثنائي لقادة بريكس لبحث أوضاع غزة، قائلاً:" طالبنا من جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة و الذخائر لإسرائيل"

ولي العهد السعودي:حملات التبرعات تجاوزت نصف مليار ريال سعودي

وتابع ولي العهد السعودي، قائلاً: "لقد بدرت منا جهوداً منذ بداية الأحداث لمساعدة و حماية المدنيين في قطاع غزة، و ذلك بتقديم المساعدات الإنسانية جواً وبحراً، و إطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة، تتجاوز حتى الأن نصف مليار ريال سعودي "

