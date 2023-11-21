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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آكل لحوم بشر روسي يقـ تل زميله بالزنزانة ليتذوق لحمه .. تفاصيل

آكل لحوم البشر روسي
آكل لحوم البشر روسي

قالت السلطات الروسية إن آكل لحوم بشر روسيا سيئ السمعة، معروف بجرائمه الشنيعة، قـ تل زميله في الزنزانة في محاولة "لتذوق اللحم البشري". 

وبحسب صحيفة “ديدلي ستار”، يقال إن إيجور كوماروف، 25 عاماً، قام بذبـ ح زميله في الزنزانة بشفرة حلاقة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في فيبورغ في لينينغراد أوبلاست، روسيا. 

وحُكم على كوماروف سابقًا بالسجن 19 عامًا في مستعمرة جزائية صارمة بعد سقوط جثة من صندوق سيارته بعد وقوع حادث. 

 آكل لحوم بشر روسي  يقتل زميله بالزنزانة ليتذوق لحمه  

بشكل مخيف اعترف قائلاً : “بشكل عام أحب قتل الناس”، كما اعترف ايضاً بقتل رجل آخر لأنه أراد أن يتذوق لحم الإنسان.

وفي العام الماضي، سرت شائعات بأن كوماريف انضم إلى جيش المرتزقة الخاص بشركة فاغنر للقتال في حرب بوتين في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد تبين أنه آكل لحوم البشر آخر تم إرساله إلى حرب الديكتاتور.

أكل لحوم البشر روسي قتل لزنزانة

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