قريبون من التوصل لاتفاق.. أول تعليق من بايدن عن صفقة المحتجزين بغزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتم العمل على إخراج المحتجزين في غزة منذ أسابيع، مضيفا: "نحن الآن قريبون جدا من التوصل لاتفاق"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي: “يمكننا إعادة بعض هؤلاء المحتجزين قريبا لكن لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء”.

وفي سياق متصل أكد إعلام إسرائيلي أن شروط الصفقة تشمل الإفراج عن 50 محتجزا مقابل 4 أيام هدنة، والتقديرات الأولية تشير إلى أن 10 محتجزين سيتم الإفراج عنهم يوم الخميس

كما أشار إعلام إسرائيلي إلى أن الجيش والشاباك والموساد يدعمون صفقة المحتجزين التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزا.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من عشرة محتجزين يوميًا خلال وقف إطلاق النار.