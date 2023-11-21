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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بالشيوخ: ندعم ونساند القيادة السياسية في قراراتها لحماية أمن البلاد

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

استنكرت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تصريحات وزيرة الليكود الإسرائيلي التي اقترحت فيها على العالم تعزيز ’إعادة التوطين الطوعي’ لسكان غزة، معتبرة تلك التصريحات انتهاكا للإنسانية، وتحايلا على القانون الدول والقانون الدولي الإنساني.

وأشادت "إسحق"، فى بيان لها، بكلمة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الاستثنائية بمجلس النواب اليوم، موضحة أنها أكدت موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا من القضية الفلسطينية خاصة مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء.

وأكدت" إسحق" رفض الشعب المصري القاطع للتفريط فى أي شبر فى من أرض مصر ، موضحة سيناء قطعة غالية من أرض مصر على قلوب المصريين والمساس بها خط أحمر، لافتة إلي أن التهجير القسري تصفية للقضية وعلى أشقائنا أن يعوا ذلك  جيدا.

وأوضحت أن مصر لم تتوانَ منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فى وأد أية محاولات للتهجير القسري، وأنها كانت تعي منذ البداية المخطط الإسرائيلي للقضاء على القضية،  لافتة إلى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحاً للجميع ولا لبْس فيه.

وجددت عضو مجلس الشيوخ، دعمها ومساندتها لقرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وحمايته، واتخاذ اللازم لحماية البلاد وأمنها واستقرارها، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع إلي مسئولياته.

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