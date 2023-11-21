وفاة والد مدرب نادي الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

توفى والد المدير الفني لفريق فاركو، ومدرب نادى الزمالك السابق، خالد جلال، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب خالد جلال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاه والدي العزيز وأشهد الله انه كان نعم الأب الذي أفني حياته في تربية أبنائه، وتحمل بلاء كبيرا من المرض، ولكن بكل إيمان ورضاء بالقضاء والقدر وتكفير الذنوب والمعاصي بإذن الله في الجنة يا حبيبي”.

وأضاف "اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله في أعلى عليين مع النبي والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".