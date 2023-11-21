استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

استشهد قائد كتائب القسام خليل الجزار وأربعة من مرافقيه في قصف إسرائيلي عنيف استهدف سيارتهم في صور جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به “الحرة”.

وكان قد قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا سوى ارتكاب المجاز بحق المدنيين في غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن مقاتلو المقاومة يخرجون من خلف خطوط العدو ويحطمون صورة جيشه، مضيفا: "واثقون من نصر الله وهزيمة الاحتلال ولا خيار أمامنا إلا الانتصار".

وأشار الحية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المرافق الصحية والخدمية ويحول بعضها لمناطق عسكرية، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل فبركة الروايات حول المستشفيات مؤكدا أننا لم نستخدم أي مقر صحي لأعمال المقاومة.

وأوضح أن الاحتلال إسرائيلي يعمل على تهجير أهلي غزة من شمال القطاع إلى جنوبه قبل أن يدفعهم نحو مصر بغطاء من الإدارة الأمريكية، مشددا على أن شعبنا متمسك بأرضه ولن يغادرها وهناك مئات الآلاف لا يزالون في شمال قطاع غزة.