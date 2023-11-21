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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإمارات تتغلب على البحرين في تصفيات أسيا والمونديال

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات

تمكن المنتخب الإماراتي من الفوز على مضيفه المنتخب البحريني 2-0، على ستاد البحرين الوطني في المنامة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

سجّل هدفي المنتخب الإماراتي عبد الله رمضان وعلي مبخوت (ركلة جزاء) في الدقيقتين 36 و90.

وشهدت المجموعة نفسها اليوم أيضا، فوز منتخب اليمن خارج ملعبه على نيبال 2-0، على ستاد داشراث في كاتماندو، وسجل الهدفين عمر الداحي ومحمد الداحي، وانفردت الإمارات بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام البحرين واليمن في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين بقي رصيد نيبال خاليا من النقاط.

كاد أن يفتتح المنتخب البحريني التسجيل مبكرا، بعدما أبعد خالد عيسى حارس المرمى، كرة خاطئة في الدقيقة 4، ووصلت إلى عبد الله الحشاش، الذي سددها قوية في الشباك الخارجية للمرمى الإماراتي، وارتبك دفاع الإمارات أكثر من مرة، ما سمح لأصحاب الأرض بتشكيل الخطورة على المرمى، لكن تسرعهم في إنهاء الكرة بشكل جيد، جعل الشباك الإماراتية نظيفة.

ولاحت الخطورة الحقيقية للإمارات في الدقيقة 26، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى كايو، ليواجه الحارس البحريني إبراهيم لطف الله، ويسدد كرة ارتدت من القائم إلى يد الحارس، ومن هجمة منظمة، نجح عبد الله رمضان، في وضع المنتخب الإماراتي في المقدمة بتسجيل هدف في الدقيقة 36، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من علي صالح.

وضغط المنتخب البحريني بحثا عن التعادل في الشوط الثاني، وسدد محمد مرهون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وسط غفلة من مدافعي الإمارات، في الدقيقة 59، وتألق الحارس خالد عيسى في إبعادها، ولعب كميل الأسود، رأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 80، لتضيع فرصة هدف التعادل من البحرين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات بعد عرقلة عبد الله رمضان، وأحرز منها علي مبخوت، الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 90.

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