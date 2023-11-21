أستاذ علوم سياسية: لم تتبلور الاتفاقية الخاصة بإعلان الهدنة بين فلسطين وإسرائيل

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية، إن هناك بعض الرتوش التي لم تنتهي منها الاتفاقية، موضحا أن هناك مطالبة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى المدنيين من النساء و الأطفال قبل الموافقة على الهدنة.

وأضاف “شعث”، خلال مداخلته ببرنامج “أخر النهار” المذاع على شاشة النهار مع الإعلامي تامر أمين، أن أسرى الاحتلال الإسرائيلي عند المقاومة الفلسطينية، و التي تتكون من قوات إخواننا من حركة حماس، و قوات من الجهاد الإسلامي و قوات أخرى و هي حركة فتح (كتائب شهداء الأقصى).

الإفراج عن 50 أسيرا من المدنيين الإسرائيليين

ولفت، إلى أن عدد الأسرى يزيد عن 240 أسيرا، منهم عسكريين و منهم مدنيين، منوها إلى أنه سيتم الإفراج عن 50 أسيرا من المدنيين، مؤكدا أنهم ليسوا جنود، قائلا: “هناك جنود لم يتم الحديث عنهم الأن حتى تنتهي الحرب”.

وتابع، أن حتى هذه اللحظة لم تتبلور الاتفاقية الخاصة بإعلان الهدنة بين الجانبين الفلسطيني و إسرائيل، معلقا: “الاقتصاد الإسرائيلي في حالة انهيار جراء العدوان المستمر على غزة”.