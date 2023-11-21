صحيفة عبرية تكشف "التفاصيل الكاملة" لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

كشف مصدر سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل كثيرة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأكد المصدر أن جميع قوات الأمن الإسرائيلية "الشاباك والموساد وجيش الاحتلال" ومجلس الحرب يؤيدون بأكملهم هذه الخطوط العريضة".

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وبحسب وسائل الإعلام العبرية سوف تجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" مساء اليوم، وتصادق على الخطوط العريضة للصفقة التي سيتم عرضها في وقت سابق في الحكومة الموسعة ومجلس الوزراء الحربي.

وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية سيتم منح 24 ساعة لتقديم الالتماسات ومن ثم البدء بتنفيذ الصفقة ميدانيا.

وقالت وسائل الإعلام إنه بموجب الاتفاق الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، سيتم إطلاق سراح 12 أسيرا إسرائيلياً يومياً خلال الأيام الأربعة للتهدئة المتفق عليها.

هدنة إضافية

وأشار المصدر إلى أنه في حال وافقت حماس على هدنة إضافية، فسيتم إطلاق سراح عشرة أسرى إضافيين عن كل يوم من أيام الهدنة.

ووفقا للصحيفة فإنه في إسرائيل يبنون على مثل هذا الاحتمال انطلاقا من تقدير بأن حماس تستطيع أيضا إطلاق سراح نحو 80 أسيرا.

وأكد المصدر "أننا نتحدث عن الأسرى وجميعهم أحياء وهم إسرائيليون"، مضيفا: قد يتم إطلاق سراح أجانب أيضا بتدخل دول أخرى تتواصل معها حماس".

وبحسب قوله، فإن إصرار بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء على عدم قبول الاقتراح الأصلي وتحسينه في 7 أو 8 أمور مهمة، حقق إنجازات كبيرة.

وقال المصدر إنه من بين أمور أخري، برزت إمكانية قبول المزيد من الأسرى بعد الأيام الأربعة الأولى من الراحة التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف أن "حماس ستتمكن هذه الأيام من تحديد مكان المختطفين الذين أكدت أنهم ليسوا في أيديها ولن تتمكن من تحديد مكانهم قبل وقف إطلاق النار".

وأشار المصدر إلى الأمور الأخرى، وقال : لن تشمل الصفقة الأسرى المدانين بجرائم القتل، وسيتم إدخال الوقود إلى قطاع غزة فقط في أيام وقف إطلاق النار، ولن يكون هناك حركة لمواطني غزة من جنوب القطاع إلى الشمال أثناء وقف إطلاق النار.

وأكد أن الموضوع الأمني ​​يتم بحثه أيضًا من كافة الاتجاهات، وفيما يخص الساعات التي ستتوقف فيها طائرات الاستخبارات فوق شمال غزة خلال الهدنة، أوضح أن هناك قدرات أخرى لجمع المعلومات الاستخبارية في الميدان وسيواصل القتال على الفور في النهاية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت حماس ستعيد أيضا الأسرى الموجودين لدى الفصائل الأخرى، أجاب المصدر: "حماس بالنسبة لنا هي من يجب أن يعيد الأسرى، ومن بينهم الأسرى لدى حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى. وهذا ما التزم به."