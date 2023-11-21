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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. قياديان فلسطينيان يكشفان شرط إسرائيل في صفقة الأسرى بشأن نازحي شمال غزة

النازحون الفلسطينيون
النازحون الفلسطينيون

كشف قياديان فلسطينيان أحدهما بحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القياديان الفلسطينيان، في تصريحاتهما لوكالة أنباء العالم العربي، أن الاحتلال الاسرائيلي اشترط عدم عودة النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال غزة إلى الجنوب، ضمن صفقة الموافقة على تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقالا إن الصفقة تشمل أيضا بقاء القوات الإسرائيلية في أماكنها التي دخلت لها برا، وأضافا أن الهدنة تعتبر يومية وسيتم تفصيل ساعات استلام وتسلم المحتجزين من الطرفين في أوقات محددة يوميا.

وأشار قياديان فلسطينيان إلى أن صفقة الأسرى المرتقبة بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة تشمل الإفراج عن 53 رهينة إسرائيلية مقابل ما يقارب 300 امرأة وطفل فلسطينيين، وستفرج حماس أيضا عن العمال الأجانب من غير حاملي الجنسية الإسرائيلية والمقدر عددهم 20 شخصا، وذلك بعيدا عن الصفقة.

وأشار القياديان إلى أن وقف إطلاق النار يستمر 100 ساعة، وقد تمدده إسرائيل حال إبلاغ حماس الوسطاء بنيتها الإفراج عن مزيد من المحتجزين، وتشمل أيضا توقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية عن التحليق ست ساعات يوميا خلال أيام التهدئة

وبحسب ما قاله القياديان، فإن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 18 مواطنا آخرين لها مقابل تمديد وقف إطلاق النار.

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