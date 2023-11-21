تجاهلت طليقها.. بوسى تثير الجدل فى أول ظهور بعد الطلاق

شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وسط تجاهل تصريحات طليقها مصفف الشعر هشام ربيع.





وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بليزر باللون البيج الفاتح ، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وخلال الأيام الماضية انتشرت أنباء عن طلاق الثنائي بوسي وهشام ربيع بعد عام ونصف من الزواج.

يأتي ذلك وسط تأكيدات من هشام ربيع ومدير أعماله حول الانفصال وقال هشام ربيع لعدة مواقع أن بوسي تخلت عنه في أزمته رغم أنها كانت السبب فيها وأنه ممتنا لموقف زوجته الأولى ووقوفها إلى جانبه في أزمته ودخوله السجن.









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