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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد ومكان جنازة والد مدرب نادى الزمالك السابق

صدى البلد

توفى منذ قليل والد المدير الفني لفريق فاركو و مدرب نادى الزمالك السابق خالد جلال بعد صراع مع المرض .

 

وأعلن مدرب نادى الزمالك السابق خالد جلال، عن موعد صلاة الجنازة قائلا :" صلاه الجنازه علي والدي غدا الأربعاء في مسجد السيده نفيسه بعد صلاة الظهر والعزاء بمسجد الحامديه الشاذلية يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بإذن الله " .

وكان قد كتب خالد جلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاه والدي العزيز وأشهد الله انه كان نعم الأب الذي أفني حياته في تربيه أبنائه وتحمل بلاء كبير من المرض ولكن بكل إيمان و رضاء بالقضاء والقدر وتكفير الذنوب والمعاصي بإذن الله في الجنه يا حبيبي اللهم إغفر له و إرحمه و تجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضه من رياض الجنة و إجعله في أعلي عليين  مع النبي والشهداء والصالحين و حسن أولئك رفيقا ". 

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