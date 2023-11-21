عاجل
برلمانية: الدولة قادرة على وضع إستراتيجية للصناعة المصرية لتوفير دولارات كاتبة فلسطينية: الضفة الغربية تعاني دمارا غير مسبوق والوجع الأكبر في غزة الفتوى والتشريع: امتناع العامل عن إجراء تحليل المخدرات سببًا موجبًا لإنهاء خدمته نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 بعد الاختبار الشفوي للدبلومات بحقوق عين شمس برامج تدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية بجامعة حلوان.. قنديل: تسهم في رفع تصنيف المؤسسات التعليمية ونشجع الباحثين على الابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب عاطف مغاوري: البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث بقطاع غزة

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن طلب الإحاطة هو آلية برلمانية عند وقوع حدث غير عادي، فيطلب البرلمان من الجهة المسؤولة أن تحيط المجلس ببيانات حول الأمر، سواء كان كارثة طبيعية أو عدوانا أو ما إلى ذلك، ولم يكن من الممكن أن يقف البرلمان المصري مكتوف الأيدي في ضوء المحـ رقة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. 

برلماني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مجلس النواب لم يكن مقصرًا، ومع أول جلسة عُقدت بعد 7 أكتوبر ألقى رئيس مجلس النواب بيانا جامعا شاملا، مع بيانات عاجلة من عدد من النواب، لافتا إلى أن مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر عقد جلسة طارئة أيضا، ويوم 20 اندلعت المظاهرات في كافة الميادين لتأكيد رفض التهجير والتوطين للفلسطينيين والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني. 

وتابع عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري ربط بشكل عبقري ما بين سلامة الأراضي المصرية والأمن الوطني المصري وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن رئيس الوزراء لم يتواجد في المجلس منذ بداية الفصل التشريعي، ولكن حضور الدكتور مصطفى مدبولي اليوم يعلن أن هناك استشعارا بوجود خطر، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بعد الاستماع لطلبات الإحاطة، ويؤكد أن الضغوط مازالت مستمرة. 

واستكمل، أن الرئيس السيسي دائما ما يلجأ للظهير الشعبي في مواجهة أي فعل يمس سلامة الوطن، كما حدث في شهر يوليو عام 2013، وكذلك حينما استشعر الخطر استدعى الظهير الشعبي وبالفعل يوم 20 أكتوبر الشعب المصري تواجد في الشوارع. 

النائب عاطف مغاوري البرلمان الشعب الفلسطيني قطاع غزة القضية الفلسطينية يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

برلماني: من استثمر في التفرقة بين الشعب المصري خرج خاسرا

برلماني: مصر تلقت عروضا دولية حقيرة للمساومة على الأرض

إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد

يوسف الحسيني: مصر لا تستجيب للضغوط وقادرة على مواجهة أي تحديات

أحمد السجيني: قانون التصالح الجديد لن يرضي الجميع         

النائب أحمد أباظة: مصر لن تفرط في أراضيها ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

محلل سياسي فلسطيني يكشف تفاصيل إطلاق سراح الرهائن

تثير الغرائز.. أول تعليق من المحامي صاحب البلاغ ضد الراقصة حورية

ترشيحاتنا

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

التصويت يبدأ اليوم.. صلاح والأهلي وكولر ينافسون على جلوب سوكر.. مانشستر سيتي يهيمن على الترشيحات

أبو العينين أمام حشد كبير من السياسيين والسفراء والمسئولين بواشنطن: سيناء خط أحمر.. ومصر لن تفرط فى شبر واحد من أرضها.. وقتل الأطفال الفلسطينيين لن يحقق الأمن لإسرائيل

التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

تعديلات في إنستا باي.. تحصيل رسوم رمزية ونجاح كبير يحققه التطبيق| تفاصيل

نتنياهو: الخطوط العريضة لصفقة الأسرى مؤلمة .. والحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

حفرة في سقف سيارة تحير فرنسا.. هل لها علاقة بالفضاء؟

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ