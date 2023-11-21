النائب عاطف مغاوري: البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث بقطاع غزة

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن طلب الإحاطة هو آلية برلمانية عند وقوع حدث غير عادي، فيطلب البرلمان من الجهة المسؤولة أن تحيط المجلس ببيانات حول الأمر، سواء كان كارثة طبيعية أو عدوانا أو ما إلى ذلك، ولم يكن من الممكن أن يقف البرلمان المصري مكتوف الأيدي في ضوء المحـ رقة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

برلماني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مجلس النواب لم يكن مقصرًا، ومع أول جلسة عُقدت بعد 7 أكتوبر ألقى رئيس مجلس النواب بيانا جامعا شاملا، مع بيانات عاجلة من عدد من النواب، لافتا إلى أن مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر عقد جلسة طارئة أيضا، ويوم 20 اندلعت المظاهرات في كافة الميادين لتأكيد رفض التهجير والتوطين للفلسطينيين والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري ربط بشكل عبقري ما بين سلامة الأراضي المصرية والأمن الوطني المصري وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن رئيس الوزراء لم يتواجد في المجلس منذ بداية الفصل التشريعي، ولكن حضور الدكتور مصطفى مدبولي اليوم يعلن أن هناك استشعارا بوجود خطر، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بعد الاستماع لطلبات الإحاطة، ويؤكد أن الضغوط مازالت مستمرة.

واستكمل، أن الرئيس السيسي دائما ما يلجأ للظهير الشعبي في مواجهة أي فعل يمس سلامة الوطن، كما حدث في شهر يوليو عام 2013، وكذلك حينما استشعر الخطر استدعى الظهير الشعبي وبالفعل يوم 20 أكتوبر الشعب المصري تواجد في الشوارع.