تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سامسونج Galaxy S24

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هواتف Galaxy S24 الرائدة في 17 يناير المقبل خلال حدثها Unpacked في سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سيكون موعد الإطلاق مبكرًا بحوالي أسبوعين من الموعد المقرر.

وبحسب موقع Trusted Reviews فإن تقرير جديد من The Elec يقول إن سامسونج تخطط لفتح الطلبات المسبقة في اليوم التالي، مع وصول الهواتف إلى عملاء الطلب المسبق اعتبارًا من 26 يناير فصاعدًا، وسيكون الموعد الكامل للبيع هو 30 يناير.

ونقل التقرير عن مسؤول في شركة سامسونج للإلكترونيات قوله “لقد قررنا الإعلان عن سلسلة Galaxy S24 في السابع عشر بالتوقيت المحلي، وستبدأ المبيعات أيضًا على الفور.

وفقا لـ Trusted Reviews فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التعليق قد تم تسجيله للنشر أم أنه قد تم تسريبه من مصدر داخل الشركة.

وستعمل هواتف سامسونج Galaxy S24 بمعالجات من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الامريكية، أو Exynos 2400 من سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت.

وسيضم هاتف Galaxy S24 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومقاومة للماء، وشحن لاسلكي، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع واجهة تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14.