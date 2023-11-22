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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جبارة للخصوصية.. بشرى سارة لمستخدمي واتساب

بشرى سارة لمستخدمي
بشرى سارة لمستخدمي واتساب

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يستعد لإطلاق واحدة من أفضل ميزات الخصوصية لمستخدميه، حيث يختبر ميزة التحقق من البريد الإلكتروني، والتي أصبحت متاحة في القوت الحالي على نطاق واسع لمختبري النسخة التجريبية. 

 

وبحسب موقع Android Police فإن حساب WhatsApp مرتبط حاليًا برقم الهاتف، الأمر الذي يشكل خطرًا أمنيًا لأنه إذا لم يتم التمكن من الوصول إلى الرقم ، فسيمنعك واتساب من الوصول إلى حسابك، ولهذا السبب يعمل واتساب على ربط عنوان البريد الإلكتروني، وبالتالي توفير طريقة بديلة للوصول إلى الحساب. 

 

وإذا كنت تستخدم أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد ، فيجب أن تجد خيار ربط عنوان بريدك الإلكتروني ضمن إعدادات واتساب ثم الحساب ثم عنوان البريد الإلكتروني، حيث يتم إرسال رمز التحقق المكون من 6 أرقام إلى عنوان بريدك الإلكتروني كجزء من عملية التحقق. 

 

وتوضح عملية الربط أن عنوان بريدك الإلكتروني سيظل خاصًا وغير قابل للعرض لأي شخص في دفتر جهات الاتصال الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك، لديك الحرية في استخدام أي معرف بريد إلكتروني ولا تقتصر على استخدام نفس الحساب الذي تقوم بعمل نسخة احتياطية لمحادثات واتساب الخاصة بك عليه. 

 

ويشير تقرير من WABetaInfo إلى أن أحدث إصدار ثابت من واتساب لهواتف آيفون يبدو أنه ينشر ربط البريد الإلكتروني لجميع مستخدمي iOS، وعلى الرغم من تشغيل أحدث إصدار، إلا أن الخيار غير موجود على هواتف آيفون في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن هذا طرح تدريجي وقد يستغرق بضعة أسابيع حتى يكتمل. 

 

واتساب WhatsApp البريد الالكترونى ميزات الخصوصية ميزات واتسآب حساب WhatsApp

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