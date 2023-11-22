تنتشر وجبة المندي فى دول الخليج، ومن بعد انتقلت إلى مصر لتصبح وجبة اساسية فى العزومات والمناسبات ومطلب الزبائن فى المطاعم، لذلك تقدم الشيف سلمي محمود طريقة عمل الأرز المندي المدخن.

المكونات لعمل المندي المدخن



نصف كوب من الزيت النباتي.

3- ملعقة كبيرة من الملح.

4- مكعبان من مرقة الدجاج.

5- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

6- ملعقة كبيرة من بهارات أرز المندي المشكلة.

7- ملون طعام سائل أحمر وأصفر.



طريقة عمل المندي المدخن



نغسل الأرز عدة مرات وننقعه لمدة نصف ساعة، نضع الزيت في قدر على النار ونضيف إليه الأرز ونحركه حتى يمتزج جيدًا مع الزيت.



نضيف الملح ومكعبات مرقة الدجاج إلى الأرز ونخلطهم جيدًا، ونضغ مقدار 3 أكواب من الماء على الأرز، ثم البهارات والتوابل حتى يمتزجوا جيدًا.



نغطي الأرز ونتركه على نار عالية حتى يبدأ يتشرب الماء، ثم نقلل النار إلى ضعيفة ونتركه 10 دقائق.



وعندما ينضج الأرز، نضع ملون الطعام الأحمر والأصفر في اماكن متفرقة من الأرز على شكل قطرات ثم نحضر الفحم في وعاء صغير ونضع فوقه القليل من الزيت و نضع في القدر فوق الارز ونغلق القدر حتى لا يخرج الدخان إلى الخارج،

ونترك الفحم 10 دقائق ونزيله من الأرز .



اخيراً نحرك الأرز و نسكبه في طبق التقديم و نقدمه مع صلصة الدقوس الشهيرة.