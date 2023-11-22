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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 علاجات طبيعية تخلصك من الصداع.. تعرف عليها

الصداع
الصداع

مع تقلبات الجو وضغوط الحياة والتفكير الزائد عن الحد والإرهاق الشديد وقلة النوم يشعر البعض بالصداع الشديد، ويصبح هذا الشعور متكررا بنسبة كبيرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد عن عشر علاجات طبيعية للتخلص من الصداع :

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10 علاجات طبيعية تخلصك من الصداع 

 

الراحة والاسترخاء: أعط جسمك الراحة الكافية واسترخاء عند الشعور بالصداع. قم بالاستلقاء في غرفة هادئة ومظلمة، واستخدم وسائد مريحة.

تطبيق الثلج أو الساخنة: قم بوضع قطعة من الثلج ملفوفة في قماش على الجبين أو الرقبة لتخفيف الالتهاب وتخفيف الصداع. بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن استخدام الشوكولاتة الساخنة أو الماء الدافئ المعتدل للتخفيف.

تدليك الرأس والرقبة: استخدم أطراف أصابعك لتدليك بلطف فروة رأسك والمناطق المتأثرة في الرقبة. هذا يساعد على تخفيف التوتر وتحسين التدفق الدموي.

شرب الماء: قد يكون الصداع نتيجة للجفاف، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

تناول وجبة خفيفة: جوع الجسم قد يسبب صداعًا، لذا تناول وجبة خفيفة صحية تحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن.

شاي الزنجبيل: قم بتحضير كوب من الشاي الدافئ بالزنجبيل، حيث يعتبر الزنجبيل مضادًا للالتهابات ومسكنًا طبيعيًا.

زيت اللافندر: قم بمسح زيت اللافندر العطري على معصميك وخلف الأذنين، حيث يعتبر زيت اللافندر مهدئًا ومريحًا.

الرياضة الخفيفة: قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو اليوغا في تحسين التدفق الدموي وتخفيف التوتر.

تناول الأعشاب الطبيعية: هناك بعض الأعشاب التي تُعتَقَد أنها تساعد في تخفيف الصداع، مثل الزنجبيل والبابونج والزعتر. يمكنك تحضير شاي من هذه الأعشاب وتناوله للاستفادة من فوائدها.

التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء: قم بممارسة التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل لتخفيف التوتر. 

اسباب الصداع استخدام الشعور بالصداع الفيتامينات والمعادن العلاج الطبيعي لعلاج الطبيعي تخفيف الصداع الصداع النصفي الصداع الشديد الراحة والاسترخاء

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