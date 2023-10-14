أسباب الصداع النصفي وأسهل طرق علاجه

يعد الصداع النصفي من المشكلات التى لم يتم التوصل لأسبابها الكاملة حتى الآن ولكن هناك بعض العوامل المحتملة

ووفقا لما جاء في موقع NSH يجد بعض الأشخاص أن بعض المحفزات يمكن أن تسبب الصداع النصفي، مثل:

بدء دورتهم الشهرية

القلق والاكتئاب

التوتر والتعب

عدم تناول الطعام بانتظام أو تخطي وجبات الطعام

الكثير من الكافيين

عدم الحصول على ما يكفي من التمارين الرياضية

قد يكون من المفيد الاحتفاظ بمذكرات الصداع النصفي لمساعدتك في معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى الصداع النصفي لديك.



تشمل علاجات الصداع النصفي ما يلي:

مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول

أدوية تسمى التريبتان

الأدوية التي تمنعك من الشعور بالمرض أو المرض

قد تضطر إلى تجربة مجموعة من الأدوية قبل أن تجد الدواء المناسب.