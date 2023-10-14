عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الصداع النصفي وأسهل طرق علاجه

الصداع
الصداع

 يعد الصداع النصفي من المشكلات التى لم يتم التوصل لأسبابها الكاملة حتى الآن ولكن هناك بعض العوامل المحتملة

ووفقا لما جاء في موقع NSH يجد بعض الأشخاص أن بعض المحفزات يمكن أن تسبب الصداع النصفي، مثل:

عشبة مهملة تحمى من السرطان والأمراض المزمنة

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

بدء دورتهم الشهرية
القلق والاكتئاب
التوتر والتعب
عدم تناول الطعام بانتظام أو تخطي وجبات الطعام
الكثير من الكافيين
عدم الحصول على ما يكفي من التمارين الرياضية

قد يكون من المفيد الاحتفاظ بمذكرات الصداع النصفي لمساعدتك في معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى الصداع النصفي لديك.
 

 تشمل علاجات الصداع النصفي ما يلي:

مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول
أدوية تسمى التريبتان
الأدوية التي تمنعك من الشعور بالمرض أو المرض
قد تضطر إلى تجربة مجموعة من الأدوية قبل أن تجد الدواء المناسب.

الصداع النصفي أسباب الصداع النصفى اسباب الصداع الباراسيتامول الإيبوبروفين القلق والاكتئاب علاجات الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

علاج ضعف التركيز بعادات بسيطة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

احترسوا منها .. أطعمة تدمر الأعصاب

هتخفوا مهما كان السبب.. كيفية التخلص من آلام القدم

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

يفعلها كثيرون.. عادات تدمر خصوبة الرجال

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: الحديث عن عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة يقوض السلام

الجامعة العربية: نبذل مساع حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الانتقامية الغاشمة ضد الفلسطينيين

السفير محمد العرابي: العالم يقدر دور مصر فى دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

الفراخ نزلت 10 جنيهات في يوم.. مبادرة الحكومة تهوي بأسعار الدواجن

القناة السابعة العبرية: الجيش الإسرائيلي هاجم البنى التحتية العسكرية لحزب الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك فانيليا

بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

فوائد لا تعلمها عن خل البلسمك.. أهمها الثالثة

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ