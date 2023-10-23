احذر.. تناول هذا المشروب يوميا يسبب الصداع النصفي

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية، ولكن تناول الليمون بشكل يومي يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجانبية .

أضرار تناول الليمون يوميا

حساسيات الحمضيات

إذا كنت من حساسية الحمضيات مثل البرتقال، الكب، أو الليز، قد تكون أيضا حساسية من الليمون، أكثر ردود الفعل شيوعاً هي حكة أو حرق أو تورم الفم والحنجرة، بعض الناس يمكن أن يصابوا الصداع .

عصير الليمون قد يؤدي إلى تآكل الأسنان

كانت هناك حالات تآكل الأسنان في الناس الذين يشربون عصير الليمون بكميات كبيرة، الأحماض الطبيعية التي وجدت في عصير الليمون يمكن أن تؤدي إلى تقليص الأسنان إذا شربت الكثير منه، في كثير من الأحيان.

الصداع

تناول عصير الليمون بشكل مستمر يمكن أن يسبب الصداع النصفي بسبب الأحماض

المصدر webmd