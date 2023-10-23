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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول هذا المشروب يوميا يسبب الصداع النصفي

الصداع
الصداع

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية، ولكن تناول الليمون بشكل يومي يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجانبية .

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في موسمه.. ماذا يحدث لصحتك عند تناول التفاح يوميا

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لن تتوقع.. هذه الأسباب تؤدي لمقاومة الأنسولين

أضرار تناول الليمون يوميا

 

حساسيات الحمضيات

إذا كنت من حساسية الحمضيات مثل البرتقال، الكب، أو الليز، قد تكون أيضا حساسية من الليمون، أكثر ردود الفعل شيوعاً هي حكة أو حرق أو تورم الفم والحنجرة، بعض الناس يمكن أن يصابوا الصداع .

 

عصير الليمون قد يؤدي إلى تآكل الأسنان
كانت هناك حالات تآكل الأسنان في الناس الذين يشربون عصير الليمون بكميات كبيرة، الأحماض الطبيعية التي وجدت في عصير الليمون يمكن أن تؤدي إلى تقليص الأسنان إذا شربت الكثير منه، في كثير من الأحيان.

 

الصداع 
تناول عصير الليمون بشكل مستمر يمكن أن يسبب الصداع النصفي بسبب الأحماض

المصدر webmd

الليمون أضرار تناول الليمون الاسنان الصداع حساسية الحمضيات

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