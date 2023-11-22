بعد الترحيب بالهدنة.. نداء عاجل من الخارجية الألمانية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية وإطلاق سراح الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية عبر صفحتها على منصة إكس: "يعد الإعلان عن إطلاق سراح أول مجموعة كبيرة من الرهائن بمثابة إنجاز كبير، حتى لو لم يكن هناك شيء في العالم يمكنه التراجع عن معاناتهم".

وأشارت بيربوك في بيانها، إلى أنه يجب استغلال الهدنة الإنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية للأهالي في قطاع غزة.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".